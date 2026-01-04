Пошкодження кабелю в Балтійському морі: Латвія перевіряє можливу диверсію

У територіальних водах Латвії поблизу Лієпаї зафіксували пошкодження підводного оптоволоконного кабелю приватної компанії. Інцидент розслідують як можливе навмисне втручання, поліція перевіряє судно, яке перебуває в порту.
Як повідомляє РБК-Україна, рро це заявила прем’єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня в соцмежі Х.
"У Балтійському морі неподалік портового міста Лієпая було пошкоджено підводний волоконно-оптичний кабель, що належить приватній компанії", - повідомила Евіка Сіліня.
За її словами, інцидент не вплинув на роботу зв’язку в країні, однак держава залучила всі відповідні служби.
"Я перебуваю на постійному зв’язку з Центром кризового управління та відповідальними структурами, обставини інциденту з’ясовуються", - заявила Сіліня.
Кабель був пошкоджений у територіальних водах Латвії поблизу Лієпаї. Державна поліція розглядає версію можливого навмисного пошкодження мережі зв’язку та підозрює судно, яке рухалося Балтійським морем у районі інциденту.
Правоохоронці піднялися на борт підозрюваного судна в неділю, після чого воно було доставлене до порту Лієпаї. Поліція вже поспілкувалася з екіпажем.
"Ні судно, ні члени його екіпажу наразі не заарештовані", - повідомили в латвійській поліції.
Причини пошкодження кабелю поки що офіційно не встановлені.
Як повідомив директор Латвійського центру кризового управління Арвіс Зіле, першу інформацію про можливий обрив кабелю Латвія отримала від литовської сторони ще в суботу. Факт пошкодження було підтверджено наступного дня.
За попередніми даними, кабель могли пошкодити ще в п’ятницю, однак телекомунікаційна інфраструктура країни не зазнала перебоїв.
Розслідування триває на тлі підвищеної уваги до безпеки критичної інфраструктури в Балтійському регіоні, де подібні інциденти останнім часом набули систематичного характеру.
Нагадаємо, що в Естонії пошкодили п'ять підводних кабелів. Причини пошкоджень розслідують, а телеком-компанії вже планують ремонтні роботи, під час яких буде встановлено точні причини всіх несправностей.
Також у Фінській затоці зафіксовано пошкодження підводного кабелю, який з’єднує Фінляндію та Естонію. Несправність виявили вранці 31 грудня.
Це вже не перший подібний випадок: аналогічна ситуація сталася рік тому. Так, 25 грудня 2024 року у Фінляндії повідомили про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з’єднує обидві країни.
Пізніше з’ясувалося, що також були пошкоджені два кабелі зв’язку компанії Elisa та один кабель CITIC Telecom. За даними ЗМІ, неподалік місця пошкодження перебували два судна, одне з яких згодом було затримано.