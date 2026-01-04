Повреждение кабеля в Балтийском море: Латвия проверяет возможную диверсию

"В Балтийском море недалеко от портового города Лиепая был поврежден подводный волоконно-оптический кабель, принадлежащий частной компании", - сообщила Эвика Силиня.

По ее словам, инцидент не повлиял на работу связи в стране, однако государство привлекло все соответствующие службы.

"Я нахожусь на постоянной связи с Центром кризисного управления и ответственными структурами, обстоятельства инцидента выясняются", - заявила Силиня.

Кабель был поврежден в территориальных водах Латвии вблизи Лиепаи. Государственная полиция рассматривает версию возможного умышленного повреждения сети связи и подозревает судно, которое двигалось по Балтийскому морю в районе инцидента.

Правоохранители поднялись на борт подозреваемого судна в воскресенье, после чего оно было доставлено в порт Лиепаи. Полиция уже пообщалась с экипажем.

"Ни судно, ни члены его экипажа пока не арестованы", - сообщили в латвийской полиции.

Причины повреждения кабеля пока официально не установлены.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Как сообщил директор Латвийского центра кризисного управления Арвис Зиле, первую информацию о возможном обрыве кабеля Латвия получила от литовской стороны еще в субботу. Факт повреждения был подтвержден на следующий день.

По предварительным данным, кабель могли повредить еще в пятницу, однако телекоммуникационная инфраструктура страны не испытала перебоев.

Расследование продолжается на фоне повышенного внимания к безопасности критической инфраструктуры в Балтийском регионе, где подобные инциденты в последнее время приобрели систематический характер.