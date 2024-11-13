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Пошкодження дамби Курахівського водосховища: в ОВА розповіли, чи є загроза підтоплення

Курахове, Донецька область, Середа 13 листопада 2024 15:57
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Пошкодження дамби Курахівського водосховища: в ОВА розповіли, чи є загроза підтоплення Фото: Курахівське водосховище (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок пошкодження росіянами дамби Курахівського водосховища вилилося вже 20 млн кубометрів води. Однак підтоплень населених пунктів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.

"Позавчора окупант підірвав греблю Курахівського водосховища, в якому було 55 млн кубометрів води. 20 млн кубометрів витекли за межі Курахівського водосховища", - уточнив Філашкін.

Водночас, за його словами, підтоплень населених пунктів на річці Вовча немає.

"Загрози для населення, що залишилося в тих маленьких селищах, теж немає. Дітей ми всіх вивезли завчасно", - додав глава ОВА.

Пошкодження дамби Курахівського водосховища

Нагадаємо, 11 листопада російські окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Через це піднялася вода у річці Вовча.

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун розповідав, що поки що затоплення житлових будинків немає.

Вчора в Донецькій ОВА повідомляли, що внаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища вилилося 15 млн кубометрів води.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища з кількох причин. Одна з них - спроба ворога використати ландшафт на свою користь.

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