Через пошкодження дамби Курахівського водосховища вилилося 15 млн кубометрів води, - ОВА

Внаслідок пошкодження росіянами дамби Курахівського водосховища вилилося 15 млн кубометрів води. Однак села на річці Вовча не затоплені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води", - повідомив Філашкін.

За його словами, підтоплень житлових будинків внаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища не зафіксовано. Села на річці Вовча не затоплені.

Пошкодження дамби Курахівського водосховища

Нагадаємо, вчора, 11 листопада, російські окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Через це вода у річці Вовча значно піднялася.

Як розповів сьогодні начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, поки що затоплення житлових будинків немає.

За його словами, загрози повного витоку води з Курахівського водосховища також немає.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища з кількох причин. Одна з них - спроба ворога використати ландшафт на свою користь.

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