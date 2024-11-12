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Навіщо РФ підірвала дамбу Курахівського водосховища: що каже експерт

Київ, Вівторок 12 листопада 2024 15:32
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Навіщо РФ підірвала дамбу Курахівського водосховища: що каже експерт Ілюстративне фото: росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський, Марія Кучерявець
Експерт: Олександр Мусієнко

Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища з кількох причин. Одна з них - спроба ворога використати ландшафт на свою користь.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що з північного флангу Курахове захищає водосховище річки Вовча. І, по-перше, ворог за допомогою підриву дамби хоче зробити так, щоб водосховище почало міліти.

"По-друге, щоб був розлив водосховища і це починало створювати проблеми. Тому що це розмиватиме позиції наших сил. І так вони просто хочуть використати ландшафт для себе. Тому що вони мають проблеми і вони зараз не можуть повноцінно оточити Курахове, а їм зараз, безумовно, це хотілося б", - вважає Мусієнко.

Експерт уточнив, що українські захисники, у свою чергу, захищаються, використовуючи водосховище, річку та водні перешкоди.

"От ворог, щоб позбавити нас цієї можливості, прагне якраз вплинути на саме такі наслідки. Тобто використати переваги ландшафту. Оскільки військами оточити не можуть, то намагаються це зробити за допомогою водосховища", - підкреслив Мусієнко.

Але він зауважив, що ніхто не допустить оточення наших військ. І якщо ризики будуть посилюватися, то "можливий відхід з боєм", як це було в деяких попередніх випадках.

"Робитиметься все, щоб не залишити там наші війська без логістики або без підкріплення або без можливості відійти, якщо на те буде необхідність", - зазначив Мусієнко.

Пошкодження Курахівської греблі

Нагадаємо, вчора, 11 листопада, стало відомо, що російські окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Через це рівень води у річці Вовча виріс.

При цьому, як зазначав сьогодні начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, поки що затоплення житлових будинків немає.

Він зазначив, що загрози повного витоку води з Курахівського водосховища також немає.

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Навіщо РФ підірвала дамбу Курахівського водосховища: що каже експерт
Навіщо РФ підірвала дамбу Курахівського водосховища: що каже експерт
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