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Повреждение дамбы Кураховского водохранилища: в ОВА рассказали, есть ли угроза подтопления

Курахово, Донецкая область, Среда 13 ноября 2024 15:57
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Повреждение дамбы Кураховского водохранилища: в ОВА рассказали, есть ли угроза подтопления Фото: Кураховское водохранилище (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В результате повреждения россиянами дамбы Кураховского водохранилища вылилось уже 20 млн кубометров воды. Однако подтоплений населенных пунктов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.

"Позавчера оккупант подорвал дамбу Кураховского водохранилища, в котором было 55 млн кубометров воды. 20 млн кубометров вытекли за пределы Кураховского водохранилища", - уточнил Филашкин.

В то же время, по его словам, подтоплений населенных пунктов на реке Волча нет.

"Угрозы для населения, которое осталось в тех маленьких поселках, тоже нет. Детей мы всех вывезли своевременно", - добавил глава ОВА.

Повреждение дамбы Кураховского водохранилища

Напомним, 11 ноября российские оккупанты повредили дамбу Кураховского водохранилища. Из-за этого поднялась вода в реке Волча.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун рассказывал, что пока затопления жилых домов нет.

Вчера в Донецкой ОВА сообщали, что в результате повреждения дамбы Кураховского водохранилища вылилось 15 млн кубометров воды.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища по нескольким причинам. Одна из них - попытка врага использовать ландшафт в свою пользу.

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