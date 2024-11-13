Повреждение дамбы Кураховского водохранилища: в ОВА рассказали, есть ли угроза подтопления

В результате повреждения россиянами дамбы Кураховского водохранилища вылилось уже 20 млн кубометров воды. Однако подтоплений населенных пунктов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.

"Позавчера оккупант подорвал дамбу Кураховского водохранилища, в котором было 55 млн кубометров воды. 20 млн кубометров вытекли за пределы Кураховского водохранилища", - уточнил Филашкин.

В то же время, по его словам, подтоплений населенных пунктов на реке Волча нет.

"Угрозы для населения, которое осталось в тех маленьких поселках, тоже нет. Детей мы всех вывезли своевременно", - добавил глава ОВА.