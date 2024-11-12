Вода прибуває: у МВА розповіли про ситуацію після руйнування дамби Курахівського водосховища

На Курахівському водосховищі, де нижче від пошкодженої тернівської греблі прибуває вода, наразі не зафіксовано підтоплених будинків. При цьому через постійні російські обстріли оглянути гідротехнічну споруду поки що не вдалося.

Про це заявив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", - заявив він.

За словами очільника МВА, російські війська намагались пошкодити греблю протягом трьох місяців, проте загрози повного витоку води з водосховища немає.

"Можливо, вона частково пошкоджена, якийсь один зі шлюзів. Тому що ворог протягом останніх трьох місяців намагався влучити в дамбу КАБами", - зазначив Падун.

Він також пояснив, що конструкція греблі дозволяє утримувати певний рівень води навіть при пошкодженні.

"Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається", - додав він.

Фото: Deepstate