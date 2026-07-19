UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Влучання в будинки, горить ТРЦ, є постраждалі: всі наслідки атаки на Київ

02:03 19.07.2026 Нд
2 хв
Наслідки зафіксовано одразу в кількох районах столиці
aimg Катерина Коваль
Фото: в кількох районах повідомляють про влучання в будинки (facebook.com/DSNSKyiv)

Уночі 19 липня балістична ракета влучила по Києву. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлового будинку та пожежі.

РБК-Україна розповідає про всі відомі наслідки російського удару.

Головне

  • Росія атакувала Київ балістичними ракетами;

  • є двоє постраждалихх, вона госпіталізовані;

  • у Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок, там пожежа;

  • у Дніпровському районі горять ТРЦ та автомобілі;

  • у Деснянському районі дим біля ТЦ, горять авто, є влучання в нежитлове приміщення.

У Шевченківському районі через падіння уламків сталось загоряння в багатоквартирному житловому будинку - там же пошкоджено саму будівлю. На місце прямують екстрені служби, туди ж викликали медиків.

У Дніпровському районі горять торговельний центр та автомобілі, зафіксована пожежа в гуртожитку.

У Деснянському районі, за попередньою інформацією, підіймається дим біля одного з торговельних центрів, за іншою адресою горять автівки, також зафіксоване влучання в нежитлове приміщення.

У Святошинському районі горить приватний житловий будинок.

За попередньою інформацією, у Солом'янському районі зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок. Там горить і будівля супермаркету. Екстрені служби прямують на місце.

КМВА закликала мешканців і гостей столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено 2:56

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що медики госпіталізували одну постраждалу внаслідок атаки ворога. Трохи згодом з'явилася інформація, що кількість постраждалих зросла до двох.

"У Соломʼянському районі уламки впали поруч із 9-поверхівкою. У будинку повибивало вікна. З другого поверху врятували одну людину", - повідомив мер.

Цієї ночі в Києві пролунали вибухи - Повітряні сили попереджали про велику кількість балістичних ракет, що рухаються у напрямку столиці. У ніч на 16 липня українська ППО збила частину балістики та дронів, однак не всі цілі вдалось перехопити - тоді ж Росія атакувала Київ балістикою, внаслідок чого в місті пролунала серія потужних вибухів і виникли сильні пожежі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваВійна в Україні