Українська ППО збила частину балістики та дрони цієї ночі, але є "прильоти"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних безпілотників одразу на 15 локаціях. Ще на 7 локаціях впали уламки збитої техніки. А от крилаті ракети Х-22/32 цілей так і не досягли.

Станом на ранок оборонцям вдалося знешкодити 3 ракети "Іскандер" та 129 дронів. Решта цілей досягла своїх напрямків.

Фото: У Повітряних Силах розповіли про результати роботи ППО (t.me/kpszsu)

Крім того, у повітряному просторі країни зафіксували 146 ворожих безпілотників.

Ворог застосував одразу кілька типів озброєння. За даними Повітряних сил, окупанти випустили по Україні:

Так, увечері 15 липня росіяни протягом кількох годин атакували Харків дронами та авіабомбою. У місті виникли пожежі й постраждали багатоповерхівки.

ТА ще раніше, 14 липня, у Харкові дрон влучив прямо у квартиру багатоповерхівки, через що сталося загоряння.

Тим часом Київ також уже атакували напередодні - у ніч на 14 липня ворог вдарив балістичними ракетами по Голосіївському та Дарницькому районах столиці.