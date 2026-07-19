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Попадание в дома, горит ТРЦ, есть пострадавшие: все последствия атаки на Киев

02:03 19.07.2026 Вс
2 мин
Последствия зафиксированы сразу в нескольких районах столицы
aimg Екатерина Коваль
Фото: в нескольких районах сообщают о попадании в дома (facebook.com/DSNSKyiv)

Ночью 19 июля баллистическая ракета попала по Киеву. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилого дома и пожара.

РБК-Украина рассказывает о всех известных последствиях российского удара.

Главное

  • Россия атаковала Киев баллистическими ракетами;

  • есть пострадавшие, они были госпитализирована;

  • в Шевченковском районе поврежден жилой дом, там пожар;

  • в Днепровском районе горят ТРЦ и автомобили;

  • в Деснянском районе дым возле ТЦ, горят авто, есть попадание в нежилое помещение.

В Шевченковском районе из-за падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме - там же повреждено само здание. На место следуют экстренные службы, туда же вызвали медиков.

В Днепровском районе горят торговый центр и автомобили, зафиксирован пожар в общежитии.

В Деснянском районе, по предварительной информации, поднимается дым возле одного из торговых центров, по другому адресу горят автомобили, также зафиксировано попадание в нежилое помещение.

В Святошинском районе горит частный жилой дом.

По предварительной информации, в Соломенском районе зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. Там горит и здание супермаркета. Экстренные службы направляются на место.

КМВА призвала жителей и гостей столицы находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Обновлено 2:56

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что медики госпитализировали одну пострадавшую в результате атаки врага. Позже появилась информация, что количество пострадавших возросло до трех.

"В Соломенском районе обломки упали рядом с 9-этажкой. В доме выбило окна. Со второго этажа спасли одного человека", - сообщил мэр.

Этой ночью в Киеве раздались взрывы - Воздушные силы предупреждали о большом количестве движущихся баллистических ракет в направлении столицы. В ночь на 16 июля украинская ПВО сбила часть баллистики и дронов, однако не все цели удалось перехватить - тогда же Россия атаковала Киев баллистикой, в результате чего в городе раздалась серия мощных взрывов и произошли сильные пожары.

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