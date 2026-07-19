У Києві пролунали вибухи, РФ атакувала балістикою

У ніч на 19 липня в Києві пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.

О 1:21 Повітряні сили попередили про пуски балістичних ракет з Брянської області, згодом КМВА також попередила про оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування балістики.

У ніч на 16 липня українська ППО збила частину балістики та дронів, однак не всі цілі вдалось перехопити - тоді ж Росія атакувала Київ балістикою, внаслідок чого в місті пролунала серія потужних вибухів і виникли сильні пожежі.

Також РБК-Україна писало про обстріл столиці в ніч на 14 липня - тоді перші наслідки зафіксували в Голосіївському та Дарницькому районах.