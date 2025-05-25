Пошкоджені гуртожиток і бізнес-центр, багато постраждалих: у Києві уточнили наслідки атаки

Зазначається, що "внаслідок ворожої атаки по об'єктах цивільної інфраструктури" міста Київ були зафіксовані пожежі та руйнування у трьох районах. А саме:

Голосіївський район

Тут були зафіксовані пошкодження гуртожитку, і також була пожежа, яку вже загасили. Крім того, повідомляється про падіння уламків збитих ворожих безпілотників "у кількох локаціях".

Дніпровський район

В цьому районі були зафіксовані руйнування 2-го поверху приватного житлового будинку. У КМВА уточнили, що пожежі на місці - не було.

Шевченківський район

Як передали в адміністрації, у Шевченківському районі був пошкоджений бізнес-центр.

Дані щодо постраждалих

"Станом на 04:00 підтверджено 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. Інформація уточнюється", - передали в КМВА.

Ворожа атака - триває

Також в адміністрації звернули увагу мешканців столиці, що російська повітряна така досі триває. Так, у повітряному просторі на підступах до Києва фіксуються "Шахеди", й можлива робота ППО.

"Закликаємо не покидати укриттів до відбою!" - додали в КМВА.

Масована дроново-ракетна атака вночі 25 травня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники знову завдали по Україні комбінованої повітряної атаки, як і добою раніше. Так, ввечері 24 травня ворог запустив кілька груп дронів-камікадзе, через що була оголошена тривога у низці областей Україні. Також повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.

Вибухи цієї ночі лунали у Києві, у Харкові, в Миколаєві, в Одесі, у Чернігові, а також повідомлялося про вибухи в Сумах, у Запорізькій та Тернопільській областях. У регіонах активно велась робота ППО.

Пізніше вночі російські загарбники запустили зі стратегічної авіації ракети для ударів по Україні. А ще - були пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усе, що відомо про масовану комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.