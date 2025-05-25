Повреждены общежитие и бизнес-центр, много пострадавших: в Киеве уточнили последствия атаки

Отмечается, что "в результате вражеской атаки по объектам гражданской инфраструктуры" города Киев были зафиксированы пожары и разрушения в трех районах. А именно:

Голосеевский район

Здесь были зафиксированы повреждения общежития, и также был пожар, который уже потушили. Кроме того, сообщается о падении обломков сбитых вражеских беспилотников "в нескольких локациях".

Днепровский район

В этом районе были зафиксированы разрушения 2-го этажа частного жилого дома. В КГВА уточнили, что пожара на месте - не было.

Шевченковский район

Как передали в администрации, в Шевченковском районе был поврежден бизнес-центр.

Данные о пострадавших

"По состоянию на 04:00 подтверждено 11 пострадавших в возрасте от 18 до 62 лет. Информация уточняется", - передали в КГВА.

Вражеская атака - продолжается

Также в администрации обратили внимание жителей столицы, что российская воздушная такая до сих пор продолжается. Так, в воздушном пространстве на подступах к Киеву фиксируются "Шахеды", и возможна работа ПВО.

"Призываем не покидать укрытий до отбоя!" - добавили в КГВА.

Массированная дроново-ракетная атака ночью 25 мая

Ранее сообщалось, что этой ночью российские захватчики снова нанесли по Украине комбинированную воздушную атаку, как и сутками ранее. Так, вечером 24 мая враг запустил несколько групп дронов-камикадзе, из-за чего была объявлена тревога в ряде областей Украины. Также сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.

Взрывы этой ночью раздавались в Киеве, в Харькове, в Николаеве, в Одессе, в Чернигове, а также сообщалось о взрывах в Сумах, в Запорожской и Тернопольской областях. В регионах активно велась работа ПВО.

Позже ночью российские захватчики запустили из стратегической авиации ракеты для ударов по Украине. А еще - были пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все, что известно о массированной комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.