Пошкоджені будинки та склади, є постраждалі: всі наслідки атаки на Київ

Що відомо про наслідки

За даними Київської міської військової адміністрації, у Дніпровському районі пошкоджено житловий будинок та складські приміщення.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив: уламки впали на кількох локаціях - пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок, а також території складських приміщень і територію поблизу АЗС.

У Святошинському районі, за його словами, попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю.

Також Кличко повідомив про нові пошкодження в Дніпровському районі - на одній із локацій постраждали скління та фасад триповерхової офісної будівлі, а в кількох житлових будинках вибило вікна. За його ж даними, у Солом'янському районі попередньо зруйнована складська будівля, пожежі наразі немає.

Є постраждалі

За інформацією КМВА, наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них - 10-річна дівчинка. Усім надається необхідна медична допомога.

На місцях подій працюють екстрені служби, інформація про наслідки та постраждалих продовжує уточнюватись.

Оновлено 4:00

У Києві знизили тиск подачі води на лівий берег та в кілька районів - Солом'янський, Голосіївський та Святошинський, а також лівобережну частину міста. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Наразі фахівці з'ясовують причину збою.