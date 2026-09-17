Повреждены дома и склады, есть пострадавшие: все последствия атаки на Киев

Что известно о последствиях

По данным Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе повреждены жилой дом и складские помещения.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил : обломки упали на нескольких локациях - повреждены офисное здание и жилой дом, а также территории складских помещений и территория вблизи АЗС.

В Святошинском районе, по его словам, предварительно известно о попадании в нежилое здание.

Также Кличко сообщил о новых повреждениях в Днепровском районе – на одной из локаций пострадали остекление и фасад трехэтажного офисного здания, а в нескольких жилых домах выбило окна. По его же данным, в Соломенском районе предварительно разрушено складское здание, пожара пока нет.

Есть пострадавшие

По информации КМВА, известно о четырех пострадавших, среди них - 10-летняя девочка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах происшествия работают экстренные службы, информация о последствиях и пострадавших продолжает уточняться.

Обновлено 4:00

В Киеве снизили давление подачи воды на левый берег и несколько районов - Соломенский, Голосеевский и Святошинский, а также левобережную часть города. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Специалисты выясняют причину сбоя.

Обновлено 4:05

По уточненной информации, количество пострадавших в Киеве возросло до шести, среди них один ребенок. Медики госпитализировали пятерых раненых.

Обновлено 4:20

Количество пострадавших возросло до 10: девять человек, в частности, ребенок, госпитализированы.