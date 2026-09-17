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Пошкоджені будинки та склади, є постраждалі: всі наслідки атаки на Київ

03:53 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Пошкоджені будинки та склади, є постраждалі: всі наслідки атаки на Київ Фото: постраждалі внаслідок обстрілу отримують медичну допомогу (Getty Images)
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Уночі 17 вересня Росія атакувала Київ - уламки впали на кількох локаціях у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах. Постраждали четверо людей, серед них - 10-річна дівчинка.

РБК-Україна розповідає всі відомі наслідки атаки на Київ.

Що відомо про наслідки

За даними Київської міської військової адміністрації, у Дніпровському районі пошкоджено житловий будинок та складські приміщення.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив: уламки впали на кількох локаціях - пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок, а також території складських приміщень і територію поблизу АЗС.

У Святошинському районі, за його словами, попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю.

Також Кличко повідомив про нові пошкодження в Дніпровському районі - на одній із локацій постраждали скління та фасад триповерхової офісної будівлі, а в кількох житлових будинках вибило вікна. За його ж даними, у Солом'янському районі попередньо зруйнована складська будівля, пожежі наразі немає.

Є постраждалі

За інформацією КМВА, наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них - 10-річна дівчинка. Усім надається необхідна медична допомога.

На місцях подій працюють екстрені служби, інформація про наслідки та постраждалих продовжує уточнюватись.

Оновлено 4:00

У Києві знизили тиск подачі води на лівий берег та в кілька районів - Солом'янський, Голосіївський та Святошинський, а також лівобережну частину міста. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Наразі фахівці з'ясовують причину збою.

Нагадаємо, атаку на Київ у ніч на 17 вересня Росія здійснила балістичними ракетами.

У Києві напередодні, 16 вересня, теж загорілись склади після атаки дронів, а 15 вересня безпілотники влучили в АЗС та склади в столиці.

Крім того, у Києві 10 вересня дрон влучив на територію АЗС у Голосіївському районі - постраждали кілька людей, а ввечері того ж дня через черговий обстріл пошкодило бізнес-центр та офісну будівлю.

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