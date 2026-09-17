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Повреждены дома и склады, есть пострадавшие: все последствия атаки на Киев

03:53 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Повреждены дома и склады, есть пострадавшие: все последствия атаки на Киев Фото: пострадавшие в результате обстрела получают медицинскую помощь (Getty Images)
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Ночью 17 сентября Россия атаковала Киев - обломки упали на нескольких локациях в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах. Пострадали десять человек, среди них - 10-летняя девочка.

РБК-Украина рассказывает о всех известных последствиях атаки на Киев.

Что известно о последствиях

По данным Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе повреждены жилой дом и складские помещения.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил : обломки упали на нескольких локациях - повреждены офисное здание и жилой дом, а также территории складских помещений и территория вблизи АЗС.

В Святошинском районе, по его словам, предварительно известно о попадании в нежилое здание.

Также Кличко сообщил о новых повреждениях в Днепровском районе – на одной из локаций пострадали остекление и фасад трехэтажного офисного здания, а в нескольких жилых домах выбило окна. По его же данным, в Соломенском районе предварительно разрушено складское здание, пожара пока нет.

Есть пострадавшие

По информации КМВА, известно о четырех пострадавших, среди них - 10-летняя девочка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах происшествия работают экстренные службы, информация о последствиях и пострадавших продолжает уточняться.

Обновлено 4:00

В Киеве снизили давление подачи воды на левый берег и несколько районов - Соломенский, Голосеевский и Святошинский, а также левобережную часть города. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Специалисты выясняют причину сбоя.

Обновлено 4:05

По уточненной информации, количество пострадавших в Киеве возросло до шести, среди них один ребенок. Медики госпитализировали пятерых раненых.

Обновлено 4:20

Количество пострадавших возросло до 10: девять человек, в частности, ребенок, госпитализированы.

Напомним, атаку на Киев в ночь на 17 сентября Россия осуществила баллистическими ракетами.

В Киеве накануне, 16 сентября, тоже загорелись склады после атаки дронов, а 15 сентября беспилотники попали в АЗС и склады в столице.

Кроме того, в Киеве 10 сентября дрон попал на территорию АЗС в Голосеевском районе - пострадали несколько человек, а вечером того же дня из-за очередного обстрела повредило бизнес-центр и офисное здание.

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