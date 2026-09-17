Повреждены дома и склады, есть пострадавшие: все последствия атаки на Киев
Ночью 17 сентября Россия атаковала Киев - обломки упали на нескольких локациях в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах. Пострадали десять человек, среди них - 10-летняя девочка.
РБК-Украина рассказывает о всех известных последствиях атаки на Киев.
Что известно о последствиях
По данным Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе повреждены жилой дом и складские помещения.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил : обломки упали на нескольких локациях - повреждены офисное здание и жилой дом, а также территории складских помещений и территория вблизи АЗС.
В Святошинском районе, по его словам, предварительно известно о попадании в нежилое здание.
Также Кличко сообщил о новых повреждениях в Днепровском районе – на одной из локаций пострадали остекление и фасад трехэтажного офисного здания, а в нескольких жилых домах выбило окна. По его же данным, в Соломенском районе предварительно разрушено складское здание, пожара пока нет.
Есть пострадавшие
По информации КМВА, известно о четырех пострадавших, среди них - 10-летняя девочка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
На местах происшествия работают экстренные службы, информация о последствиях и пострадавших продолжает уточняться.
Обновлено 4:00
В Киеве снизили давление подачи воды на левый берег и несколько районов - Соломенский, Голосеевский и Святошинский, а также левобережную часть города. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Специалисты выясняют причину сбоя.
Обновлено 4:05
По уточненной информации, количество пострадавших в Киеве возросло до шести, среди них один ребенок. Медики госпитализировали пятерых раненых.
Обновлено 4:20
Количество пострадавших возросло до 10: девять человек, в частности, ребенок, госпитализированы.
Напомним, атаку на Киев в ночь на 17 сентября Россия осуществила баллистическими ракетами.
В Киеве накануне, 16 сентября, тоже загорелись склады после атаки дронов, а 15 сентября беспилотники попали в АЗС и склады в столице.
Кроме того, в Киеве 10 сентября дрон попал на территорию АЗС в Голосеевском районе - пострадали несколько человек, а вечером того же дня из-за очередного обстрела повредило бизнес-центр и офисное здание.