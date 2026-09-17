ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Палата представників США остаточно ухвалила закон про санкції проти РФ

01:24 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Палата представників США остаточно ухвалила закон про санкції проти РФ Фото: засідання Палати представників Конгресу США (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У четвер, 17 вересня, Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану. Документ, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, тепер прямує на підпис президенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х (Twitter) кореспондента Радіо Свобода Алекса Рауфоглу.

Документ дає президенту Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції.

Крім того, закон передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту, а також продовжує чинні санкції проти Ірану.

За результатами фінального голосування законопроєкт H.R. 5334 підтримали 252 голоси проти 154. Серед республіканців "за" проголосували 197, проти - лише 6. Демократи розділились: 54 голоси "за" і 148 проти. Незалежний конгресмен також підтримав документ.

Достатню кількість голосів для ухвалення закон набрав ще до завершення підрахунку - у певний момент "за" висловились уже 217 членів Палати представників.

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США вже схвалив "пекельні санкції" проти Росії та Ірану - за законопроєкт Ліндсі Грема проголосували 86 сенаторів, 11 були проти.

Детальніше про те, кого саме можуть зачепити нові обмеження та які наслідки вони матимуть, читайте в матеріалі РБК-Україна "Пекельний удар по РФ та її союзниках: що передбачає законопроєкт Грема-Блюменталя".

Крім того, у Палаті представників відбулися дебати щодо проєкту "пекельних санкцій" Грема проти РФ - вони почались одразу після процедурного голосування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Конгресс США Санкції проти Ірану
Новини
Палата представників США остаточно ухвалила закон про санкції проти РФ
Палата представників США остаточно ухвалила закон про санкції проти РФ
Аналітика
Путін хотів зробити Росію великою, а зробив великим НАТО: інтерв'ю з екс-директором ЦРУ Петреусом
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Путін хотів зробити Росію великою, а зробив великим НАТО: інтерв'ю з екс-директором ЦРУ Петреусом