Палата представників США остаточно ухвалила закон про санкції проти РФ

У четвер, 17 вересня, Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану. Документ, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, тепер прямує на підпис президенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х (Twitter) кореспондента Радіо Свобода Алекса Рауфоглу.

Документ дає президенту Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції.

Крім того, закон передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту, а також продовжує чинні санкції проти Ірану.

За результатами фінального голосування законопроєкт H.R. 5334 підтримали 252 голоси проти 154. Серед республіканців "за" проголосували 197, проти - лише 6. Демократи розділились: 54 голоси "за" і 148 проти. Незалежний конгресмен також підтримав документ.

Достатню кількість голосів для ухвалення закон набрав ще до завершення підрахунку - у певний момент "за" висловились уже 217 членів Палати представників.