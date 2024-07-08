ua en ru
Пн, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пошкоджені будинки та пожежі: росіяни обстріляли Нікопольський район

Нікополь, Дніпропетровська область, Понеділок 08 липня 2024 07:48
UA EN RU
Пошкоджені будинки та пожежі: росіяни обстріляли Нікопольський район Фото: агресор атакував населення дронами-камікадзе та артилерією (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у неділю, 7 липня, росіяни обстріляли Нікополь та кілька громад Нікопольського району в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Він зазначив, що ворог застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Постраждали місто Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади.

"Постраждали четверо людей. Всі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, 2 теплиці, авто. Виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили", - написав Лисак.

Крім того, вночі підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нічний обстріл України

Ввечері у неділю, 7 липня, Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області.

О 1:30 8 липня літаки запустили ракети в напрямку України. Згодом у Києві та багатьох областях країни було оголошено повітряну тривогу. Більшість ракет обігнули Київ з півдня та направилися в район Житомира.

Крім того, після півночі прогримів вибух у передмісті Харкова. Також вночі було чутно вибухи у Миколаєві, а також біля Сум.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь
NEWS
Звідки власна нафта в Україні та як намагаються наростити видобуток в умовах війни
Звідки власна нафта в Україні та як намагаються наростити видобуток в умовах війни
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон