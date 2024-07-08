Пошкоджені будинки та пожежі: росіяни обстріляли Нікопольський район

Ввечері у неділю, 7 липня, росіяни обстріляли Нікополь та кілька громад Нікопольського району в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Крім того, вночі підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

"Постраждали четверо людей. Всі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, 2 теплиці, авто. Виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили", - написав Лисак.

Він зазначив, що ворог застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Постраждали місто Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади.

Нічний обстріл України

Ввечері у неділю, 7 липня, Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області.

О 1:30 8 липня літаки запустили ракети в напрямку України. Згодом у Києві та багатьох областях країни було оголошено повітряну тривогу. Більшість ракет обігнули Київ з півдня та направилися в район Житомира.

Крім того, після півночі прогримів вибух у передмісті Харкова. Також вночі було чутно вибухи у Миколаєві, а також біля Сум.

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