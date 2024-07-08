Поврежденные дома и пожары: россияне обстреляли Никопольский район

Вечером в воскресенье, 7 июля, россияне обстреляли Никополь и несколько общин Никопольского района в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Он отметил, что враг применял дроны-камикадзе и артиллерию. Пострадали город Никополь, а также Марганецкая и Покровская общины.

"Пострадали четыре человека. Все на амбулаторном лечении. Повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, 2 теплицы, авто. Возникли несколько пожаров, которые спасатели потушили", - написал Лысак.

Кроме того, ночью подразделение Воздушного командования "Восток" уничтожило над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA)