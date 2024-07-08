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Поврежденные дома и пожары: россияне обстреляли Никопольский район

Никополь, Днепропетровская область, Понедельник 08 июля 2024 07:48
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Поврежденные дома и пожары: россияне обстреляли Никопольский район Фото: агрессор атаковал население дронами-камикадзе и артиллерией (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в воскресенье, 7 июля, россияне обстреляли Никополь и несколько общин Никопольского района в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Он отметил, что враг применял дроны-камикадзе и артиллерию. Пострадали город Никополь, а также Марганецкая и Покровская общины.

"Пострадали четыре человека. Все на амбулаторном лечении. Повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, 2 теплицы, авто. Возникли несколько пожаров, которые спасатели потушили", - написал Лысак.

Кроме того, ночью подразделение Воздушного командования "Восток" уничтожило над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночной ракетный обстрел Украины

Вечером в воскресенье, 7 июля, Россия подняла в воздух несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области.

В 1:30 8 июля самолеты запустили ракеты в направлении Украины. Вскоре в Киеве и многих областях страны была объявлена воздушная тревога. Большинство ракет обогнули Киев с юга и направились в район Житомира.

Кроме того, после полуночи прогремел взрыв в пригороде Харькова. Также были слышны взрывы в Николаеве, а также вблизи Сум.

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