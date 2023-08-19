Пошкоджені будинки і пожежа. У Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за день

Російські окупанти протягом дня, 19 серпня, здійснили 26 обстрілів населених пунктів у прикордонних районах Сумської області. Внаслідок атак противника є пошкодження будівель у деяких громадах, спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
Загалом у суботу через російські удари по регіону було зафіксовано 248 вибухів. Під ворожі обстріли потрапили Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Хотінська громади.
Дані про атаки:
Населені пункти Сумської області, особливо у прикордонних районах, щодня зазнають російських обстрілів. Окупанти для атак активно використовують міномети та артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.
Так, нагадаємо, що вчора, 18 серпня, війська РФ здійснили протягом дня 22 обстріли, внаслідок чого були руйнування та пошкодження будівель, об'єктів інфраструктури та енергетики в деяких громадах.
Також повідомлялося, що 13 серпня загарбники обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і в результаті атак були пошкоджені будинки.
Перед цим, 11 серпня, росіяни здійснили 9 обстрілів по прикордонних громад Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені житлові господарства.
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