Пошкоджені будинки і пожежа. У Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за день

Загалом у суботу через російські удари по регіону було зафіксовано 248 вибухів. Під ворожі обстріли потрапили Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Хотінська громади.

Дані про атаки:

Великописарівська громада:: ворог вів обстріл із гранатометів АГС-17 (47 вибухів) та артилерії (8 вибухів). Внаслідок цього було пошкоджено приватний житловий будинок.

Краснопільська громада: війська РФ били з мінометів (19 вибухів), РСЗВ (15 вибухів), гранатометів (58 вибухів) та з САУ (13 вибухів).

Середино-Будська громада: окупанти для обстрілу застосовували міномети (4 вибухи).

Хотінська громада: росіяни завдали авіаударів з вертольота, зафіксовано запуск 17 некерованих авіаційних ракет НАР. В результаті - пошкоджено приватне домогосподарство, сталося загорання приватного будинку.

Білопільська громада: війська РФ також завдали авіаудару з вертольота, випустивши 3 некеровані авіаційні ракети НАР. Також було зафіксовано гранатометний обстріл з АГС (13 вибухів), обстріл з мінометів (26 вибухів) та артилерії (16 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: ворог скинув на територію громади 8 мін.

Шалигинська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл (10 вибухів).

Обстріл Сумської області

Населені пункти Сумської області, особливо у прикордонних районах, щодня зазнають російських обстрілів. Окупанти для атак активно використовують міномети та артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.

Так, нагадаємо, що вчора, 18 серпня, війська РФ здійснили протягом дня 22 обстріли, внаслідок чого були руйнування та пошкодження будівель, об'єктів інфраструктури та енергетики в деяких громадах.

Також повідомлялося, що 13 серпня загарбники обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і в результаті атак були пошкоджені будинки.

Перед цим, 11 серпня, росіяни здійснили 9 обстрілів по прикордонних громад Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені житлові господарства.