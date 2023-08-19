Поврежденные дома и пожар. В Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за день

Российские оккупанты в течение дня, 19 августа, совершила 26 обстрелов населенных пунктов в приграничных районах Сумской области. В результате атак противника есть повреждения зданий в некоторых общинах, вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram Сумской областной военной администрации (ОВА).
Всего в субботу из-за российских ударов по региону было зафиксировано 248 взрывов. Под вражеские обстрелы попали Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Хотинская общины.
Данные об атаках:
Населенные пункты Сумской области, особенно в приграничных районах, ежедневно подвергаются российским обстрелам. Оккупанты для атак активно используют минометы и артиллерию, а также дроны и другие виды вооружений.
Так, напомним, что вчера, 18 августа, войска РФ совершили в течение дня 22 обстрела, в результате чего были разрушения и повреждения зданий, объектов инфраструктуры и энергетики в некоторых общинах.
Также сообщалось, что 13 августа захватчики обстреляли 9 территориальных общин Сумской области, и в результате атак были повреждены дома.
Перед этим, 11 августа, россияне совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.
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