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Пошкоджені будинки і пожежа. У Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за день

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Сумська область, Субота 19 серпня 2023 23:46
Пошкоджені будинки і пожежа. У Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за день Фото: у Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за день (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти протягом дня, 19 серпня, здійснили 26 обстрілів населених пунктів у прикордонних районах Сумської області. Внаслідок атак противника є пошкодження будівель у деяких громадах, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Загалом у суботу через російські удари по регіону було зафіксовано 248 вибухів. Під ворожі обстріли потрапили Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Хотінська громади.

Дані про атаки:

  • Великописарівська громада:: ворог вів обстріл із гранатометів АГС-17 (47 вибухів) та артилерії (8 вибухів). Внаслідок цього було пошкоджено приватний житловий будинок.
  • Краснопільська громада: війська РФ били з мінометів (19 вибухів), РСЗВ (15 вибухів), гранатометів (58 вибухів) та з САУ (13 вибухів).
  • Середино-Будська громада: окупанти для обстрілу застосовували міномети (4 вибухи).
  • Хотінська громада: росіяни завдали авіаударів з вертольота, зафіксовано запуск 17 некерованих авіаційних ракет НАР. В результаті - пошкоджено приватне домогосподарство, сталося загорання приватного будинку.
  • Білопільська громада: війська РФ також завдали авіаудару з вертольота, випустивши 3 некеровані авіаційні ракети НАР. Також було зафіксовано гранатометний обстріл з АГС (13 вибухів), обстріл з мінометів (26 вибухів) та артилерії (16 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: ворог скинув на територію громади 8 мін.
  • Шалигинська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл (10 вибухів).

Обстріл Сумської області

Населені пункти Сумської області, особливо у прикордонних районах, щодня зазнають російських обстрілів. Окупанти для атак активно використовують міномети та артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.

Так, нагадаємо, що вчора, 18 серпня, війська РФ здійснили протягом дня 22 обстріли, внаслідок чого були руйнування та пошкодження будівель, об'єктів інфраструктури та енергетики в деяких громадах.

Також повідомлялося, що 13 серпня загарбники обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і в результаті атак були пошкоджені будинки.

Перед цим, 11 серпня, росіяни здійснили 9 обстрілів по прикордонних громад Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені житлові господарства.

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