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Поврежденные дома и пожар. В Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за день

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Сумская область, Суббота 19 августа 2023 23:46
Поврежденные дома и пожар. В Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за день Фото: в Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за день (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты в течение дня, 19 августа, совершила 26 обстрелов населенных пунктов в приграничных районах Сумской области. В результате атак противника есть повреждения зданий в некоторых общинах, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram Сумской областной военной администрации (ОВА).

Всего в субботу из-за российских ударов по региону было зафиксировано 248 взрывов. Под вражеские обстрелы попали Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Хотинская общины.

Данные об атаках:

  • Великописаревское общество: враг вел обстрел из гранатометов АГС-17 (47 взрывов) и артиллерии (8 взрывов). В результате был поврежден частный жилой дом.
  • Краснопольское общество: войска РФ били из минометов (19 взрывов), РСЗО (15 взрывов), гранатометов (58 взрывов) и из САУ (13 взрывов).
  • Середино-Будская община: оккупанты для обстрела применяли минометы (4 взрыва).
  • Хотинская община: россияне нанесли авиаудары с вертолета, был зафиксирован пуск 17 неуправляемых авиационных ракет НАР. В результате - повреждено частное домохозяйство, произошло возгорание частного дома.
  • Белопольское общество: войска РФ также нанесли авиаудар с вертолета, выпустив 3 неуправляемые авиационные ракеты НАР. Также был зафиксирован гранатометный обстрел из АГС (13 взрывов), обстрелы из минометов (26 взрывов) и артиллерии (16 взрывов).
  • Зноб-Новгородская община: враг сбросил на территорию общины 8 мин.
  • Шалыгинская община: россияне совершили минометный обстрел (10 взрывов).

Обстрелы Сумской области

Населенные пункты Сумской области, особенно в приграничных районах, ежедневно подвергаются российским обстрелам. Оккупанты для атак активно используют минометы и артиллерию, а также дроны и другие виды вооружений.

Так, напомним, что вчера, 18 августа, войска РФ совершили в течение дня 22 обстрела, в результате чего были разрушения и повреждения зданий, объектов инфраструктуры и энергетики в некоторых общинах.

Также сообщалось, что 13 августа захватчики обстреляли 9 территориальных общин Сумской области, и в результате атак были повреждены дома.

Перед этим, 11 августа, россияне совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.

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