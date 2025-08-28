Поврежденное жилье после обстрелов: пошаговая инструкция, как получить компенсацию
После ночных ракетных атак со стороны России многие украинцы остались с поврежденными или разрушенными домами. Чтобы получить возмещение или жилищный сертификат, государство ввело простую процедуру через сервис "єВідновлення".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Что делать владельцам поврежденного жилья
Прежде всего владельцы жилья должны зафиксировать повреждения в приложении "Дія" или в ЦНАПе. После этого нужно подать заявление на компенсацию или жилищный сертификат через "єВідновлення".
Далее надо дождаться решения комиссии и получить выплату на карточку "єВідновлення".
Кроме этого, украинцы могут подать заявление в международный Реестр убытков в Гааге, чтобы задокументировать разрушения и формировать основу для будущих репараций. Там можно сообщать о повреждении жилья, нежилого имущества, смерти членов семьи или серьезных телесных повреждениях.
Условия для получения помощи
Помощь можно получить при наличии следующих условий:
- жилье повреждено после 24 февраля 2022 года в пределах неоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия;
- жилье подлежит восстановлению по заключению комиссии;
- помощь доступна, если владелец не делал ремонт за свой счет;
Помощь можно получить на ремонт квартир, частных домов, комнат и другие жилые помещения.
Как получить деньги
- Подать заявку в "Дії".
- Открыть счет "єВідновлення" в банке.
- Разрешить осмотр имущества для оценки ущерба.
- Дождаться внесения решения в Реестр поврежденного и разрушенного имущества.
- Получить деньги на карточку.
- Подать отчет об использованных средствах.
Если комиссия назначит выплату свыше 200 тыс. гривен, ее предоставят в две части: первая - 70% суммы, вторая - после отчета о промежуточных работах и приобретенных материалах.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин расширил список территорий для обследования разрушенного и поврежденного жилья. Теперь проверки будут проводить не только в зонах боевых действий, но и в населенных пунктах, которые относятся к территориям возможных боевых действий в девяти областях.
Напомним, каждый пятый украинец в 2024 году понес имущественные потери из-за войны. Наибольшие разрушения - на Востоке и Юге, а убытки все чаще достигают сотен тысяч и даже миллионов гривен.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.