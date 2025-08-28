Поврежденное жилье после обстрелов: пошаговая инструкция, как получить компенсацию

После ночных ракетных атак со стороны России многие украинцы остались с поврежденными или разрушенными домами. Чтобы получить возмещение или жилищный сертификат, государство ввело простую процедуру через сервис "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины .

Что делать владельцам поврежденного жилья

Прежде всего владельцы жилья должны зафиксировать повреждения в приложении "Дія" или в ЦНАПе. После этого нужно подать заявление на компенсацию или жилищный сертификат через "єВідновлення".

Далее надо дождаться решения комиссии и получить выплату на карточку "єВідновлення".

Кроме этого, украинцы могут подать заявление в международный Реестр убытков в Гааге, чтобы задокументировать разрушения и формировать основу для будущих репараций. Там можно сообщать о повреждении жилья, нежилого имущества, смерти членов семьи или серьезных телесных повреждениях.

Условия для получения помощи

Помощь можно получить при наличии следующих условий:

жилье повреждено после 24 февраля 2022 года в пределах неоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия;

жилье подлежит восстановлению по заключению комиссии;

помощь доступна, если владелец не делал ремонт за свой счет;

Помощь можно получить на ремонт квартир, частных домов, комнат и другие жилые помещения.

Как получить деньги

Подать заявку в "Дії".

Открыть счет "єВідновлення" в банке.

Разрешить осмотр имущества для оценки ущерба.

Дождаться внесения решения в Реестр поврежденного и разрушенного имущества.

Получить деньги на карточку.

Подать отчет об использованных средствах.

Если комиссия назначит выплату свыше 200 тыс. гривен, ее предоставят в две части: первая - 70% суммы, вторая - после отчета о промежуточных работах и приобретенных материалах.