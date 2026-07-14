Пошкоджена школа-інтернат, були пожежі: ДСНС розповіла про наслідки атаки на Київ

Де сталися пожежі

У Голосіївському районі через влучання загорілось складське приміщення - пожежу вже ліквідували.

У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі, вогонь також погасили.

Що з іншими локаціями

На одній із локацій виявили вирву від удару, пошкоджені вікна головного корпусу та допоміжної будівлі однієї зі шкіл-інтернатів.

Фото: наслідки обстрілу балістичними ракетами в ніч на 14 липня (telegram.me/dsns_telegram)

Ще за двома адресами зафіксували падіння уламків — у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Пожеж там не було.

Жертв і постраждалих немає.