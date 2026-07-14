Пошкоджена школа-інтернат, були пожежі: ДСНС розповіла про наслідки атаки на Київ

Унаслідок нічної атаки на Київ пожежі спалахнули у Голосіївському та Дарницькому районах. Постраждала також будівля школи-інтернату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
У Голосіївському районі через влучання загорілось складське приміщення - пожежу вже ліквідували.
У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі, вогонь також погасили.
На одній із локацій виявили вирву від удару, пошкоджені вікна головного корпусу та допоміжної будівлі однієї зі шкіл-інтернатів.
Ще за двома адресами зафіксували падіння уламків — у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Пожеж там не було.
Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, це вже не перша атака на Київ балістикою за останній тиждень. Уночі 14 липня місто вже атакували ракетами, а до цього, 11 липня, росіяни також били по столиці балістикою ще до оголошення тривоги. Вперше подібна ситуація трапилась у ніч на 8 липня.