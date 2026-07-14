Повреждена школа-интернат, были пожары: ГСЧС рассказала о последствиях атаки на Киев

В результате ночной атаки на Киев пожары вспыхнули в Голосеевском и Дарницком районах. Пострадало также здание школы-интерната.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В Голосеевском районе из-за попадания загорелось складское помещение - пожар уже был ликвидирован.
В Дарницком районе на открытой местности горели автомобили, огонь также был потушен.
На одной из локаций обнаружили воронку от удара, повреждены окна главного корпуса и вспомогательное здание одной из школ-интернатов.
Еще по двум адресам зафиксировали падение обломков - во дворе жилого дома и частного дома. Пожара там не было.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, это уже не первая атака на Киев баллистикой за последнюю неделю. Ночью 14 июля город уже атаковали ракетами, а до этого, 11 июля, россияне также избивали по столице баллистику еще до объявления тревоги. Впервые подобная ситуация произошла в ночь на 8 июля.