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Пошкодив огорожу. Білоруський військовий перетнув польський кордон

Польща, Вівторок 05 вересня 2023 22:15
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Пошкодив огорожу. Білоруський військовий перетнув польський кордон Фото: білоруський військовий переткнув польський кордон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Білоруський військовий пошкодив паркан на кордоні з Польщею та незаконно проник на територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

За даними видання, білоруський військовий у формі з пістолетом і балаклавою був виявлений системами моніторингу в околицях Дубіче-Церківне. На місце одразу направили патрульних.

Побачивши польських прикордонників, білоруський військовий втік.

RMF FM зазначає, що солдату не вдалося зрізати проліт, він лише незначно пошкоджений. Проте нині не відомо, чи діяв військовий сам.

Це вперше білоруський військовий у формі спійманий на гарячому під час зрізання паркану. Раніше подібні випадки руйнування споруд були, але шкоди завдавали співробітники в цивільному - швидше за все, прикордонники.

Польсько-білоруський скандал

Нагадаємо, 1 вересня Білорусь заявила, що польський військовий вертоліт Мі-24 порушив повітряний простір. Мінськ заявляє, що гелікоптер нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі й повернувся назад.

Польща зі свого боку заперечила звинувачення. Польські військові стверджують, що це провокація білоруської сторони.

При цьому моніторингова група "Беларускі Гаюн" не виключає, що це міг бути польський вертоліт. Проте також є припущення, що кордон перетнув білоруський вертоліт.

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