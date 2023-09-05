Повредил ограждение. Белорусский военный пересек польскую границу

Белорусский военный повредил забор на границе с Польшей и незаконно проник на территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

По данным издания, белорусский военный в форме с пистолетом и балаклавой был обнаружен системами мониторинга в окрестностях Дубиче-Церковно. На место сразу направили патрульных.

Увидев польских пограничников, белорусский военный убежал.

RMF FM отмечает, что солдату не удалось срезать пролет, он лишь незначительно поврежден. Однако сейчас не известно, действовал ли военный сам.

Это впервые белорусский военный в форме пойман с поличным во время срезания забора. Ранее подобные случаи разрушения сооружений были, но ущерб наносили сотрудники в гражданском - скорее всего, пограничники.

Польско-белорусский скандал

Напомним, 1 сентября Беларусь заявила, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил воздушное пространство. Минск заявляет, что вертолет якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси и вернулся обратно.

Польша со своей стороны отрицала обвинения. Польские военные утверждают, что это провокация белорусской стороны.

При этом мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" не исключает, что это мог быть польский вертолет. Однако есть предположение, что границу пересек белорусский вертолет.

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