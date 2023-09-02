Польща заперечила звинувачення Білорусі щодо порушення гелікоптером повітряного кордону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський прокоментував звинувачення Республіки Білорусь в порушенні їхнього повітряного простору польським вертольотом Мі-24.

"Це брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи", - заявив Горишевський.

Реакція МЗС Польщі

Заступник міністра закордонних справ Павло Яблонський зазначив, що таке повідомлення Білорусі цілком може бути провокацією.

"Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб потрібно підходити дуже обережно. Ці послуги є прямим продовженням режиму Лукашенка", - сказав Яблонський.

Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного кордону

1 вересня в Білорусі заявили, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад.