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Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону (відео)

Білорусь, П'ятниця 01 вересня 2023 20:33
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Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону (відео) Фото: Мі-24 (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Польський військовий вертоліт Мі-24 сьогодні, 1 вересня, нібито порушив білоруський кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь.

"Удень 1 вересня білоруські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору Білорусі з боку Польщі в Берестовицькому районі Гродненської області", - йдеться у повідомленні.

У Білорусі заявили, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад.

"Щодо цього інциденту поінформовано польську сторону", - додали у Комітеті.

Порушення кордону Польщі

Нагадаємо, раніше два бойові вертольоти Білорусі Мі-8 та Мі-24 порушили державний кордон Польщі. Вони пролетіли над одним з польських сіл під час "навчань".

У Міноборони Польщі підтвердили інцидент та доручили посилити охорону кордону з Білоруссю. При цьому польський генерал наголошував, що біля кордону розмістили бойові гелікоптери, які за потреби готові відкрити вогонь.

Більш детально про порушення польського кордону гелікоптерами Білорусі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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