ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У поселковых старост могут появиться эффективные функции: комитет Рады поддержал закон

Новина українською → Украина, Понедельник 05 апреля 2021 12:00
У поселковых старост могут появиться эффективные функции: комитет Рады поддержал закон Фото: Раде рекомендуют предоставить поселковым старостам новые функции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине поселковым старостам хотят предоставить новые эффективные возможности. Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении соответствующий законопроект №4535.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"При обсуждении проекта члены комитета согласились с предложениями, согласно которым должность старосты утверждается соответствующим сельским, поселковым, городским советом и не выносится на всеобщее голосование избирателями; в то же время кандидатура старосты подается для утверждения советом исключительно по результатам общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с общественностью)", - сказано в сообщении.

В законе определена предельная минимальная численность жителей населенного пункта (населенных пунктов) для образования старостинского округа - от 500 человек; должность старосты переведена с 6 в 5-ю категорию должностей должностных лиц органов местного самоуправления; по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета старосты могут входить в состав его исполнительного комитета.

Кроме того, по решению органа, который принял решение о создании центра предоставления услуг, староста сможет предоставлять административные услуги и/или выполнять отдельные задачи администратора.

"Комитет принял заключение рекомендовать Верховной раде... проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии института старост (№ 4535) принять во втором чтении и в целом", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале марта Рада приняла этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в середине января Кабинет министров подал в Раду соответствующий законопроект.

Так, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада староста
NEWS
У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют
У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют
DAILY
Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть