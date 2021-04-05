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У селищних старост можуть з'явитися ефективні функції: комітет Ради підтримав закон

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 квітня 2021 12:00
У селищних старост можуть з'явитися ефективні функції: комітет Ради підтримав закон Фото: Раді рекомендують надати селищним старостам нові функції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні селищним старостам хочуть надати нові ефективні можливості. Верховній раді рекомендують схвалити у другому читанні відповідний законопроект №4535.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Під час обговорення проекту члени комітету погодилися з пропозиціями, відповідно до яких посада старости затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою і не виноситься на загальне голосування виборцями; водночас кандидатура старости подається для затвердження радою виключно за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю)", - сказано у повідомленні.

У законі визначено граничну мінімальну чисельність жителів населеного пункту (населених пунктів) для утворення старостинського округу - від 500 жителів; посаду старости переведено з 6-ї до 5-ї категорії посад посадових осіб органів місцевого самоврядування; за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради старости можуть входити до складу її виконавчого комітету.

Крім того, за рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання послуг, староста зможе надавати адміністративні послуги та/або виконувати окремі завдання адміністратора.

"Комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній раді... проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (№ 4535) прийняти в другому читанні та в цілому", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня Рада прийняла цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, в середині січня Кабінет міністрів подав у Раду відповідний законопроект.

Так, у Європейському союзі заявили, що Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації.

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