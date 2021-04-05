У селищних старост можуть з'явитися ефективні функції: комітет Ради підтримав закон

Таку рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Під час обговорення проекту члени комітету погодилися з пропозиціями, відповідно до яких посада старости затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою і не виноситься на загальне голосування виборцями; водночас кандидатура старости подається для затвердження радою виключно за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю)", - сказано у повідомленні.

У законі визначено граничну мінімальну чисельність жителів населеного пункту (населених пунктів) для утворення старостинського округу - від 500 жителів; посаду старости переведено з 6-ї до 5-ї категорії посад посадових осіб органів місцевого самоврядування; за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради старости можуть входити до складу її виконавчого комітету.

Крім того, за рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання послуг, староста зможе надавати адміністративні послуги та/або виконувати окремі завдання адміністратора.

"Комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній раді... проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (№ 4535) прийняти в другому читанні та в цілому", - зазначається у повідомленні.