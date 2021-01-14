Поселковые старосты получат эффективные функции: Кабмин подал закон в Раду

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине поселковые старосты получат новые эффективные возможности. В Верховную раду Кабинет министров подал соответствующий законопроект.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"В ближайшее время законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу развития института старост" (№4535) должен быть рассмотрен комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - указано в сообщении.

Институт старост работает в Украине уже пять лет, но нуждается в изменениях.

"Минрегион вместе с народными депутатами разработал и представил в парламент законопроект, который позволит наделить поселковых старост действительно эффективными функциями и позволит жителям общин влиять на выбор кандидатур старост", - уверяют в министерстве.

Сейчас старост назначают советы по представлению председателя общины, нередко, без учета мнения людей. Иногда такие назначения не учитывают профессиональные и личные качества кандидатов, а связаны с "кумовством".

Закон предлагает, чтобы старост утверждал местный совет по представлению председателя, но только после обязательного публичного обсуждения всех кандидатур в старостинском округе.

Согласно документу, староста не будет входить в исполнительный комитет совета, но будет иметь много полномочий: право совещательного голоса, право присутствовать на заседании исполкома, на сессии, представлять интересы жителей своего старостинского округа и участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.

Ожидается, что староста будет отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.

При этом он не будет иметь права работать по совместительству даже на общественных началах, заниматься предпринимательской деятельностью и получать от этого прибыль. Под запрет не попадают преподавательская, научная или творческая работа во внерабочее время.

Напомним, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине. По его словам, "гражданам стало проще достучаться до власти".