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Рада хочет предоставить поселковым старостам эффективные функции

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 14:10
Рада хочет предоставить поселковым старостам эффективные функции Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине поселковым старостам хотят предоставить новые эффективные возможности. Верховная рада одобрила за основу соответствующий законопроект №4535.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 273 парламентария.

Сейчас старост назначают советы по представлению председателя общины. Иногда такие назначения не учитывают профессиональные и личные качества кандидатов, а связаны с "кумовством".

Закон предлагает, чтобы старост утверждал местный совет по представлению председателя, но только после обязательного публичного обсуждения всех кандидатур в старостинском округе.

В документе предусмотрено, что староста не будет входить в исполнительный комитет совета, но будет иметь много полномочий: право совещательного голоса, право присутствовать на заседании исполкома, на сессии, представлять интересы жителей своего старостинского округа и участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.

Ожидается, что староста будет отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.

В проекте прописано, что он не будет иметь права работать по совместительству даже на общественных началах, заниматься предпринимательской деятельностью и получать от этого прибыль. Под запрет не попадают преподавательская, научная или творческая работа во внерабочее время.

Напомним, в середине января Кабинет министров подал в Раду соответствующий законопроект.

Как писало РБК-Украина, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине.

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