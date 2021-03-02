Рада хочет предоставить поселковым старостам эффективные функции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 273 парламентария.

Сейчас старост назначают советы по представлению председателя общины. Иногда такие назначения не учитывают профессиональные и личные качества кандидатов, а связаны с "кумовством".

Закон предлагает, чтобы старост утверждал местный совет по представлению председателя, но только после обязательного публичного обсуждения всех кандидатур в старостинском округе.

В документе предусмотрено, что староста не будет входить в исполнительный комитет совета, но будет иметь много полномочий: право совещательного голоса, право присутствовать на заседании исполкома, на сессии, представлять интересы жителей своего старостинского округа и участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.

Ожидается, что староста будет отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.

В проекте прописано, что он не будет иметь права работать по совместительству даже на общественных началах, заниматься предпринимательской деятельностью и получать от этого прибыль. Под запрет не попадают преподавательская, научная или творческая работа во внерабочее время.