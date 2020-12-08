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В ЕС заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации

Украина, Вторник 08 декабря 2020 14:51
В ЕС заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации
Фото: Люк Девинь (скриншот ютуб)
Автор: Юлия Струк

В Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации. Однако в ЕС наблюдают и негативные тенденции в сфере реформ в Украине.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента.

Соответствующее заявление сделал директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за Восточное партнерство.

"Украина успешно справилась с проведением децентрализации, начала земельную реформу. Однако Люк Девинь также отметил и негативные тенденции, которые ЕС наблюдает в Украине. Это решение Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование", - указано в сообщении.

Судебная система, по его словам, остается чрезвычайно важной сферой для реформирования в Украине.

Девинь подчеркнул, что в Украине еще много вызовов, связанных с борьбой с коррупцией.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине. По его словам, "гражданам стало проще достучаться до власти".

Как писало РБК-Украина, в Конституционный суд Украины поступило представление 49 народных депутатов о конституционности постановления ВР "Об образовании и ликвидации районов". В ходатайстве отмечается, что постановление не соответствует ряду статей Основного закона.

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