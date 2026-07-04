Росія працює над розколом між Україною та Польщею, всім керує сам директор ФСБ

Російські спецслужби готують нову інформаційну кампанію навколо Волинської трагедії. Її мета - посилити напруженість між Україною та Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка.

За його словами, директор ФСБ Росії Олександр Бортніков відповідає за інформаційні операції, спрямовані на розкол між Польщею та Україною.

У межах цієї кампанії співробітники ФСБ планують 5 липня оприлюднити сфальсифіковані документи, пов'язані з подіями Другої світової війни та Волинською трагедією.

За задумом російських спецслужб, ці матеріали мають стати приводом для нової хвилі суперечок між українцями та поляками. Поширювати вкид доручили російським державним медіа.

У Центрі протидії дезінформації також звернули увагу на активізацію російських ботоферм у Польщі. Вони поширюють маніпулятивний контент, спекуляції та емоційні повідомлення навколо складних сторінок спільної історії двох народів.

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк раніше заявляв, що Росія використовує ферми тролів, мережі ботів та інші інструменти інформаційної війни. Їх застосовують для поширення маніпуляцій навколо історичних суперечок між поляками та українцями.

У такий спосіб Кремль прагне створювати емоційні інформаційні приводи, підживлювати поляризацію та посилювати взаємну недовіру в українському і польському суспільствах.

У ЦПД нагадали, що Росія роками готувала інформаційне підґрунтя для розпалювання польсько-українських суперечностей. Для цього Кремль використовує історичні образи та інші чутливі суспільні теми, які можуть створювати додаткову напругу в європейських країнах.