Посадка самолета Ryanair в Минске: беларусская сторона угрожала сбить лайнер

По его словам, пассажирский самолет ирландской авиакомпании Ryanair факически вынудили совершить посадку военно-воздушные силы Беларуси. Для этого отправили истребитель-перехватчик, который подал сигнал. Также диспетчеры угрожали сбить самолет, если он не приземлиться в Минске.

"Мы располагаем информацией, чтоистребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета – обязан", - говорит Латушко.

Он призвал мировое сообщество отреагировать на случившееся: ввести санкции "в отношении нелегитимных властей Беларуси" и признать Лукашенко террористом. Также предлагается остановить международное авиасообщение над территорией Беларуси на время расследования.

Также известно, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что из пассажиров посаженного в Минске рейса Ryinair, кроме оппозиционера Протасевича, в Вильнюс не полетела также его девушка и еще четыре человека.