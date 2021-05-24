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Посадка самолета Ryanair в Минске: беларусская сторона угрожала сбить лайнер

Автор: Наталья Скороход

Беларусская сторона угрожала сбить самолет Ryanair, если он не осуществит посадку в Минске. Для этого отправили истребитель-перехватчик, а сообщение передавали через диспетчеров.

Об этом сообщает оппозиционер Павел Латушко на своем Youtube-канале.

По его словам, пассажирский самолет ирландской авиакомпании Ryanair факически вынудили совершить посадку военно-воздушные силы Беларуси. Для этого отправили истребитель-перехватчик, который подал сигнал. Также диспетчеры угрожали сбить самолет, если он не приземлиться в Минске.

"Мы располагаем информацией, чтоистребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета – обязан", - говорит Латушко.

Он призвал мировое сообщество отреагировать на случившееся: ввести санкции "в отношении нелегитимных властей Беларуси" и признать Лукашенко террористом. Также предлагается остановить международное авиасообщение над территорией Беларуси на время расследования.

Также известно, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что из пассажиров посаженного в Минске рейса Ryinair, кроме оппозиционера Протасевича, в Вильнюс не полетела также его девушка и еще четыре человека.

Напомним, во время принудительной посадки самолета в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. В Беларуси он обвиняется по трем статьям - это может грозить ему смертной казнью.

Ранее сообщалось, что НАТО требует международного расследования о принудительной посадке самолета в Беларуси.

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