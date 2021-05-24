Посадка літака Ryanair в Мінську: білоруська сторона погрожувала збити лайнер

За його словами, пасажирський літак ірландської авіакомпанії Ryanair факічно змусили здійснити посадку Військово-повітряні сили Білорусі. Для цього відправили винищувач-перехоплювач, який подав сигнал. Також диспетчери погрожували збити літак, якщо він не приземлитися в Мінську.

"Ми маємо інформацію, що водій-перехоплювач ВПС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair: йди за мною. Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але при загрозі з боку військового літака – зобов'язаний", - говорить Латушко.

Він закликав світову спільноту відреагувати на те, що трапилося: ввести санкції "щодо нелегітимної влади Білорусі" і визнати Лукашенка терористом. Також пропонується зупинити міжнародне авіасполучення над територією Білорусі на час розслідування.

Також відомо, що до Вільнюса з Мінська не вилетіли 2 громадянина Білорусі і 4 громадянина Росії.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що з пасажирів посадженого в Мінську рейсу Ryinair, крім опозиціонера Протасевича, до Вільнюса не полетіла також його дівчина і ще чотири людини.