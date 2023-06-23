Будемо на рівних. Резніков назвав переваги формату "Рада Україна - НАТО"
Поява формату "Рада Україна - НАТО" допоможе підвищити ефективність взаємодії нашої країни з Північноатлантичним Альянсом.
Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар Military Media Center.
Очікується, що "Рада Україна - НАТО" прийде на заміну засіданням Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони. Востаннє засідання відбулось минулого тижня в Брюсселі.
"Я вірю, що це відбудеться і, думаю, про це буде проголошено на саміті у Вільнюсі", - відзначив міністр.
За словами голови Міністерства оборони, в рамках нового формату Україна сидітиме за столом з членами Альянсу на рівних й матиму змогу:
- порушувати важливі питання та включати їх до порядку денного;
- брати участь в роботі підкомісій та підкомітетів.
Зокрема Україна зможе брати участь в як мінімум двох щорічних засіданнях на рівні міністрів оборони країн НАТО.
"Це додає набагато більше суб’єктності, що відповідно дасть нам можливість бути більш ефективними у взаємодії з НАТО", - підкреслив Резніков
Новий формат співпраці між НАТО та Україною
Про створення нового формату "Рада Україна-НАТО" в Північноатлантичному альянсі заговорили зовсім нещодавно. Він повинен замінити Комісію Україна-НАТО й дати Києву ширший спектр можливостей.
Формат підвищить статус відносин України та НАТО. Також дозволить ініціювати зустрічі у будь-який час та відчинить двері для нових сфер співробітництва.
Детальніше про новий формат співпраці можна прочитати в матеріалі агентства - "Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.