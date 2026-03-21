Порушують майже всі: де насправді мають їздити велосипедисти і про які правила забувають

Де потрібно рухатись велосипедистам

"Полюбляєте їздити на велосипеді? Тримайте корисні поради, щоб ваші поїздки були безпечними", - написали правоохоронці.

Так, українцям нагадали, що за наявності - необхідно завжди рухатись:

або велосипедними доріжками;

або велосипедними смугами.

Якщо ж таких поруч немає, велосипедисти можуть рухатись:

крайньою правою смугою проїзної частини дороги;

тільки в один ряд.

Наголошується при цьому, що рухатися велосипедом проїжджою частиною можна тільки особам віком з 14 років.

Що обов'язково повинно бути на велосипеді

У Патрульній поліції розповіли, що на велосипеді під час руху обов'язково мають бути:

справні гальма;

звуковий сигнал;

світлоповертаючі елементи.

Важливо також не забувати й про кольори таких елементів:

спереду вони мають бути білого кольору;

по боках - оранжевого (помаранчевого);

позаду - червоного.

Крім того, велосипед має бути обладнаний увімкненим ліхтарем (фарою):

у темну пору доби;

в умовах недостатньої видимості.

Дотримуватись ПДР повинні всі учасники руху (інфографіка: facebook.com/kyivpatrol)

Як правильно перетинати дорогу

Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам - які рухаються дорогою.

Крім того, велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину:

за наявності - велосипедним переїздом;

у разі його відсутності - відповідно до вимог ПДР.

"У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора", - додали правоохоронці.

Що можна перевозити, їдучи на велосипеді

Українцям повідомили, що в цілому (згідно з правилами) під час їзди на велосипеді перевозити можна лише такі вантажі, які:

не заважають керуванню;

не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

"Будьте відповідальними та безпечних вам доріг", - підсумували у прес-службі поліції.