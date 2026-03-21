Порушують майже всі: де насправді мають їздити велосипедисти і про які правила забувають

07:30 21.03.2026 Сб
2 хв
Як правильно рухатись, якщо немає велодоріжки, потрібно знати кожному
aimg Ірина Костенко
Весна - час відкриття велосипедного сезону для багатьох українців (фото ілюстративне: Getty Images)

Ключові правила безпечного пересування для власників двоколісного транспорту - нескладні. Проте не можна забувати про вимоги до екіпірування велосипеда та специфіку маневрування на дорогах міста для дітей і дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Києва у Facebook.

Де потрібно рухатись велосипедистам

"Полюбляєте їздити на велосипеді? Тримайте корисні поради, щоб ваші поїздки були безпечними", - написали правоохоронці.

Так, українцям нагадали, що за наявності - необхідно завжди рухатись:

  • або велосипедними доріжками;
  • або велосипедними смугами.

Якщо ж таких поруч немає, велосипедисти можуть рухатись:

  • крайньою правою смугою проїзної частини дороги;
  • тільки в один ряд.

Наголошується при цьому, що рухатися велосипедом проїжджою частиною можна тільки особам віком з 14 років.

Що обов'язково повинно бути на велосипеді

У Патрульній поліції розповіли, що на велосипеді під час руху обов'язково мають бути:

  • справні гальма;
  • звуковий сигнал;
  • світлоповертаючі елементи.

Важливо також не забувати й про кольори таких елементів:

  • спереду вони мають бути білого кольору;
  • по боках - оранжевого (помаранчевого);
  • позаду - червоного.

Крім того, велосипед має бути обладнаний увімкненим ліхтарем (фарою):

  • у темну пору доби;
  • в умовах недостатньої видимості.

Дотримуватись ПДР повинні всі учасники руху (інфографіка: facebook.com/kyivpatrol)

Як правильно перетинати дорогу

Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам - які рухаються дорогою.

Крім того, велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину:

  • за наявності - велосипедним переїздом;
  • у разі його відсутності - відповідно до вимог ПДР.

"У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора", - додали правоохоронці.

Що можна перевозити, їдучи на велосипеді

Українцям повідомили, що в цілому (згідно з правилами) під час їзди на велосипеді перевозити можна лише такі вантажі, які:

  • не заважають керуванню;
  • не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

"Будьте відповідальними та безпечних вам доріг", - підсумували у прес-службі поліції.

