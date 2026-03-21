RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Нарушают почти все: где на самом деле должны ездить велосипедисты и о каких правилах забывают

07:30 21.03.2026 Сб
2 мин
Как правильно двигаться, если нет велодорожки, нужно знать каждому
aimg Ирина Костенко
Весна - время открытия велосипедного сезона для многих украинцев (фото иллюстративное: Getty Images)

Ключевые правила безопасного передвижения для владельцев двухколесного транспорта - несложные. Однако нельзя забывать о требованиях к экипировке велосипеда и специфике маневрирования на дорогах города для детей и взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киева в Facebook.

Читайте также: Это убивает: полиция назвала главные причины ДТП с пострадавшими и их количество за год

Где нужно двигаться велосипедистам

"Любите ездить на велосипеде? Держите полезные советы, чтобы ваши поездки были безопасными", - написали правоохранители.

Так, украинцам напомнили, что при наличии - необходимо всегда двигаться:

  • либо по велосипедным дорожкам;
  • либо по велосипедным полосам.

Если же таких рядом нет, велосипедисты могут двигаться:

  • по крайней правой полосе проезжей части дороги;
  • только в один ряд.

Подчеркивается при этом, что двигаться на велосипеде по проезжей части можно только лицам в возрасте с 14 лет.

Что обязательно должно быть на велосипеде

В Патрульной полиции рассказали, что на велосипеде во время движения обязательно должны быть:

  • исправные тормоза;
  • звуковой сигнал;
  • световозвращающие элементы.

Важно также не забывать и про цвет таких элементов:

  • спереди они должны быть белого цвета;
  • по бокам - оранжевого;
  • сзади - красного.

Кроме того, велосипед должен быть оборудован включенным фонарем (фарой):

  • в темное время суток;
  • в условиях недостаточной видимости.

Соблюдать ПДД должны все участники движения (инфографика: facebook.com/kyivpatrol)

Как правильно пересекать дорогу

Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам - которые движутся по дороге.

Кроме того, велосипедисты должны переезжать проезжую часть:

  • при наличии - по велосипедному переезду;
  • в случае его отсутствия - в соответствии с требованиями ПДД.

"В местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора", - добавили правоохранители.

Что можно перевозить при езде на велосипеде

Украинцам сообщили, что в целом (согласно правилам) во время езды на велосипеде перевозить можно только такие грузы, которые:

  • не мешают управлению;
  • не создают препятствий другим участникам дорожного движения.

"Будьте ответственными и безопасных вам дорог", - подытожили в пресс-службе полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли велосипедисты игнорировать светофор.

Кроме того, мы объясняли, какие штрафы грозят велосипедистам без фонариков и светоотражателей в Украине.

Читайте также, как получить права на мотоцикл в 2026 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальная полицияПДРПатрульная службаВелосипедПравила безопасностиСоветыВождение