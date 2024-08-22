ua en ru
Чт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Велосипедистам без ліхтариків і світловідбивачів загрожують штрафи: які суми

Четвер 22 серпня 2024 19:15
UA EN RU
Велосипедистам без ліхтариків і світловідбивачів загрожують штрафи: які суми Їхати на велосипеді дорогою можуть особи, які досягли 14-річного віку (фото: Канюка Руслан/Укрінформ/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко
Експерт: Євген Буліменко

В Україні велосипедистів, які порушують чинні Правила дорожнього руху, можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

РБК-Україна розпитало адвоката й магістра права Євгена Буліменка, чи обов'язково на велосипеді повинні бути ліхтарики або фари (та за яких умов), а також як саме можуть покарати велосипедистів-порушників.

Чи обов'язкові на велосипеді ліхтарики (фари)

Згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), рухатися дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

Пунктом 6.2 ПДР передбачено, що громадяни мають право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами:

  • спереду - білого кольору
  • по боках - оранжевого кольору
  • позаду - червоного кольору

Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

Керувати велосипедом із несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів - забороняється.

Як можуть покарати велосипедистів-порушників

Буліменко розповів, що за порушення зазначеного вище правила на велосипедиста може бути накладено штраф у розмірі 340 грн.

Якщо ж велосипедист на момент вчинення правопорушення ще й перебував у стані сп'яніння, сума штрафу складатиме 680 грн.

За умови, що правопорушення велосипедиста спричинило створення аварійної обстановки, на цю особу може бути накладене стягнення у вигляді:

  • або штрафу в розмірі 850 грн
  • або громадських робіт на строк від 20 до 40 годин

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 найпоширеніших помилок велосипедиста та як їм запобігти.

Читайте також, як найкраще перевозити велосипед на автомобілі.

При підготовці матеріалу було використано джерела: Правила дорожнього руху, Кодекс України про адміністративні правопорушення, коментар адвоката й магістра права Євгена Буліменка для РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ліхтарики Правила дорожнього руху Автомобільний рух Велосипед Штрафи
NEWS
Головну задачу виконали. Третя штурмова розкрила подробиці наступу в Харківській області
Головну задачу виконали. Третя штурмова розкрила подробиці наступу в Харківській області
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну