Велосипедистам без ліхтариків і світловідбивачів загрожують штрафи: які суми

В Україні велосипедистів, які порушують чинні Правила дорожнього руху, можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

РБК-Україна розпитало адвоката й магістра права Євгена Буліменка , чи обов'язково на велосипеді повинні бути ліхтарики або фари (та за яких умов), а також як саме можуть покарати велосипедистів-порушників.

Чи обов'язкові на велосипеді ліхтарики (фари)

Згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), рухатися дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

Пунктом 6.2 ПДР передбачено, що громадяни мають право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами:

спереду - білого кольору

по боках - оранжевого кольору

позаду - червоного кольору

Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

Керувати велосипедом із несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів - забороняється.

Як можуть покарати велосипедистів-порушників

Буліменко розповів, що за порушення зазначеного вище правила на велосипедиста може бути накладено штраф у розмірі 340 грн.

Якщо ж велосипедист на момент вчинення правопорушення ще й перебував у стані сп'яніння, сума штрафу складатиме 680 грн.

За умови, що правопорушення велосипедиста спричинило створення аварійної обстановки, на цю особу може бути накладене стягнення у вигляді: