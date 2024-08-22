Велосипедистам без ліхтариків і світловідбивачів загрожують штрафи: які суми
В Україні велосипедистів, які порушують чинні Правила дорожнього руху, можуть притягнути до адміністративної відповідальності.
РБК-Україна розпитало адвоката й магістра права Євгена Буліменка, чи обов'язково на велосипеді повинні бути ліхтарики або фари (та за яких умов), а також як саме можуть покарати велосипедистів-порушників.
Чи обов'язкові на велосипеді ліхтарики (фари)
Згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), рухатися дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
Пунктом 6.2 ПДР передбачено, що громадяни мають право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами:
- спереду - білого кольору
- по боках - оранжевого кольору
- позаду - червоного кольору
Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).
Керувати велосипедом із несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів - забороняється.
Як можуть покарати велосипедистів-порушників
Буліменко розповів, що за порушення зазначеного вище правила на велосипедиста може бути накладено штраф у розмірі 340 грн.
Якщо ж велосипедист на момент вчинення правопорушення ще й перебував у стані сп'яніння, сума штрафу складатиме 680 грн.
За умови, що правопорушення велосипедиста спричинило створення аварійної обстановки, на цю особу може бути накладене стягнення у вигляді:
- або штрафу в розмірі 850 грн
- або громадських робіт на строк від 20 до 40 годин
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При підготовці матеріалу було використано джерела: Правила дорожнього руху, Кодекс України про адміністративні правопорушення, коментар адвоката й магістра права Євгена Буліменка для РБК-Україна.
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