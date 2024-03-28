Врятував побратимів від хімзброї. В ЗСУ розповіли про подвиг бійця на псевдо "Ярий" (відео)

"Днями супротивник здійснив скид газової гранати у бліндаж бійців стрілецького батальйону. Однак сталевий на псевдо "Ярий" зреагував миттєво та викинув гранату назовні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти скинули газову гранату із дрона по позиціях українських силах оборони. Вона була наповнена газом, який вражає дихальну систему.

На момент атаки окупантів у бліндажі знаходилось чотири українських захисники. Військовий із позивним "Ярий" швидко зреагував на ситуацію та викинув знаряддя вбивства окупантів за межі позицій, тим самим врятувавши життя своїх побратимів. Однак, під час цього отримав хімічний опік руки.

"Таке враження у мене, що вони від безвиході пробують чим-небудь нас взяти. Але в них нічого не вийде", - каже чоловік.