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Росіяни почали частіше використовувати на фронті хімічну зброю, - ЗСУ

Україна, Неділя 10 березня 2024 16:16
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Росіяни почали частіше використовувати на фронті хімічну зброю, - ЗСУ Фото: росіяни почали частіше використовувати на фронті хімічну зброю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська почали частіше використовувати на фронті хімічну зброю. За добу зафіксували 15 таких випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"Росіяни дедалі активніше використовують боєприпаси з отруйною речовиною. Загалом за останній тиждень вони майже 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії типу хлорпікрин", - сказав речник.

За його словами, лише за вчорашню добу ворог 15 разів скинув на позиції захисників боєприпаси з отруйною речовиною. Майже всі випадки були зафіксовані на Запорізькому напрямку.

"Коли ворог не може взяти наші окопи класичним артилерійським ударом або FPV-дронами, він застосовує такий сльозогінний газ", - заявив Лиховій.

Інші подібні випадки

Нагадаємо, минулого тижня речник Таврійського напрямку заявляв, що росіяни за день дев'ять разів скинули на позиції ЗСУ боєприпаси з хімзброєю. Засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів. Речник додав, що окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті.

Також повідомлялося, що з початку 2024 року росіяни здійснили 346 хімічних атак проти українських військових.

Аналітики ISW теж зазначали, що армія РФ дедалі частіше почала використовувати хімічну зброю проти ЗСУ.

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