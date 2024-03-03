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Росіяни за добу дев'ять разів скинули хімзброю на позиції ЗСУ, - Сили оборони

Запорізька область, Неділя 03 березня 2024 12:13
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Росіяни за добу дев'ять разів скинули хімзброю на позиції ЗСУ, - Сили оборони Фото: у ЗСУ розповіли про застосування росіянами хімзброї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська за останню добу дев'ять разів скинули хімічну зброю на позиції українських захисників. Майже всі випадки сталися у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"За минулу добу ворог вчинив загалом 43 бойові зіткнення, що теж є певним зниженням. Також росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев'ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї", - сказав він.

За його словами, засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів. Речник додав, що окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті.

"Маємо одразу дев'ять скидів за добу. Майже всі вони у Запорізькій області на Запорізькому напрямку", - додав Лиховій.

Що відбувається на фронті

Російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.

Також окупанти посилили атаки у Запорізькій області, але на Куп'янському напрямку, за останніми даними, дещо послабили тиск.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомляв, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області, а в сусідніх населених пунктах Іванівське та Богданівка вже йдуть бої.

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