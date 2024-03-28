Спас побратимов от химоружия. В ВСУ рассказали о подвиге бойца с псевдонимом "Ярый" (видео)

Враг нарушает законы ведения войны и использует на поле боя химическое оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Telegram .
"На днях противник совершил сброс газовой гранаты в блиндаж бойцов стрелкового батальона. Однако стальной на псевдо "Ярой" среагировал мгновенно и выбросил гранату наружу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты сбросили газовую гранату с дрона по позициям украинских сил обороны. Она была наполнена газом, поражающим дыхательную систему.
На момент атаки окупантов в блиндаже находились четыре украинских защитника. Военный с позывным "Ярый" быстро среагировал на ситуацию и выбросил орудия убийства оккупантов за пределы позиций, тем самым спас жизнь своих собратьев. Однако во время этого получил химический ожог руки.
"Такое впечатление у меня, что они от безысходности пробуют чем-нибудь нас взять. Но у них ничего не получится", - говорит мужчина.
Напомним, представитель Таврического направления заявлял, что россияне за день девять раз сбросили на позиции ВСУ боеприпасы с химоружием. Средство, которое сбросили россияне, похоже на то, что применяется полицией для разгона митингов. Спикер добавил, что оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте.
Также сообщалось, что с начала 2024 года россияне совершили 346 химических атак против украинских военных.
Недавно оккупанты в течение суток атаковали химическим оружием украинские силы обороны более 15 раз.
Аналитики ISW тоже отмечали, что армия РФ все чаще стала использовать химическое оружие против ВСУ.
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