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Спас побратимов от химоружия. В ВСУ рассказали о подвиге бойца с псевдонимом "Ярый" (видео)

Фото: РФ применяет химическое оружие на поле боя (facebook.com)
Автор: Ярослава Борзова

Враг нарушает законы ведения войны и использует на поле боя химическое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Telegram .

"На днях противник совершил сброс газовой гранаты в блиндаж бойцов стрелкового батальона. Однако стальной на псевдо "Ярой" среагировал мгновенно и выбросил гранату наружу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты сбросили газовую гранату с дрона по позициям украинских сил обороны. Она была наполнена газом, поражающим дыхательную систему.

На момент атаки окупантов в блиндаже находились четыре украинских защитника. Военный с позывным "Ярый" быстро среагировал на ситуацию и выбросил орудия убийства оккупантов за пределы позиций, тем самым спас жизнь своих собратьев. Однако во время этого получил химический ожог руки.

"Такое впечатление у меня, что они от безысходности пробуют чем-нибудь нас взять. Но у них ничего не получится", - говорит мужчина.

Другие подобные случаи

Напомним, представитель Таврического направления заявлял, что россияне за день девять раз сбросили на позиции ВСУ боеприпасы с химоружием. Средство, которое сбросили россияне, похоже на то, что применяется полицией для разгона митингов. Спикер добавил, что оккупанты уже не впервые используют это вещество на фронте.

Также сообщалось, что с начала 2024 года россияне совершили 346 химических атак против украинских военных.

Недавно оккупанты в течение суток атаковали химическим оружием украинские силы обороны более 15 раз.

Аналитики ISW тоже отмечали, что армия РФ все чаще стала использовать химическое оружие против ВСУ.

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Химическое оружиеВойна России против Украины