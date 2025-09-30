ua en ru
Поруч із Євою Лонгорією та Гайді Клум: Катя Сільченко вразила появою на модному шоу

Вівторок 30 вересня 2025 13:50
Поруч із Євою Лонгорією та Гайді Клум: Катя Сільченко вразила появою на модному шоу Катя Сільченко і зірка "Емілі в Парижі" Філіппін Леруа-Больє (фото: instagram.com/katyasilchenko)
Автор: Катерина Собкова

Українська дизайнерка, власниця бренду the COAT Катя Сільченко вийшла на подіум разом зі світовими знаменитостями в рамках Паризького тижня моди.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Катя Сільченко вийшла на подіум у Парижі

Паризький тиждень моди стартував вчора, 29 вересня, з масштабного шоу від бренду L'Oréal Paris під гаслом "Liberty. Equality. Sisterhood. Because You're Worth It" (Свобода. Рівність. Сестринство. Бо ти цього варта).

Захід відбувся просто неба в самому центрі Парижа - у внутрішньому дворику біля історичного готелю Notel de Ville.

Подіум цього вечора зібрав цілу плеяду світових знаменитостей і амбасадорів бренду - серед них були Джейн Фонда, Хелен Міррен, Єва Лонгорія, Кендалл Дженнер, Кара Делевінь, Гайді Клум, Енді Макдавелл, Віола Девіс, Філіппін Леруа-Больє і багато інших.

Україну на показі представила дизайнерка Катя Сільченко - офіційний амбасадор L'Oréal Paris в Україні.

Який образ вибрала Сільченко

Вона з'явилася на подіумі в розкішній мінісукні білосніжного відтінку з акцентом у вигляді великого банта, впевнено крокуючи поруч зі світовими зірками.

Доповнити стильний "лук" Сільченко вирішила відкритими босоніжками сріблястого кольору на високих підборах, розпущеним волоссям і природним макіяжем.

Поруч із Євою Лонгорією та Гайді Клум: Катя Сільченко вразила появою на модному шоуКатя Сільченко та актриса Філіппін Леруа-Больє (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Крім того, Сільченко опублікувала декілька фото і відео з заходу.

"Такі собі звичайнісінькі посиденьки з дівчатами. Семки поїсти, по душах поговорити, про колишніх згадати, одна одну підтримати", - з гумором підписала вона фото в компанії зірок, які брали участь у показі.

На фото поруч з нею зображені Віола Девіс, Кара Делевінь, Джилліан Андерсон, Гелен Міррен, Ашварія Рай, Гайді Клум і багато інших зірок.

Поруч із Євою Лонгорією та Гайді Клум: Катя Сільченко вразила появою на модному шоуКатя Сільченко та світові знаменитості (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Як відреагували в мережі

Фоловери дизайнера, серед яких багато українських селебріті, одразу ж взялися коментувати фото і відео:

  • "Вау! Яка розкішна компанія! Хочеться більше, ще більше вражень. Тепер ми будемо тими подружками, що не пішли на вечірку, але нам цікаво все, що там було!" - написала телеведуча Валентина Хамайко
  • "Неймовірна моя Катя. Пишаюся тобою", - зазначила дизайнерка Валерія Гузема
  • "Катюша, пишаємося тобою", - написала співачка Надя Дорофєєва
  • "Неймовірна компанія і неймовірна ти", - зазначила Христина Решетнік
  • "Дуже круто", - написала співачка Джамала.

Хто така Катя Сільченко

Сільченко - українська дизайнерка, засновниця бренду жіночого одягу the COAT by Katya Silchenko, створеного 2014 року.

Вона також є амбасадоркою L'Oreal Paris в Україні та першою українкою, яка взяла участь у показі L'Oreal Paris Le Défilé на Тижні моди в Парижі (2019).

До кар'єри в моді Катерина досягла успіхів у спорті - вона майстер спорту і чемпіонка України з бальних танців, фіналістка престижного міжнародного турніру Blackpool у Великій Британії.

2014 року Сільченко вийшла заміж за бізнесмена Камо Багдасаряна, з яким виховувала доньку Саті. Пара розлучилася 2020-го.

У 2022 році дизайнерка підтвердила стосунки з івент-менеджером Сергієм Неклевою. У листопаді того ж року вони оголосили про заручини.

Навесні 2025 року пара офіційно зареєструвала шлюб, а під час показу нової колекції COAT на ВДНГ 8 вересня 2025 року Катя сказала коханому "так" просто на подіумі.

