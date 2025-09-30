ua en ru
Рядом с Евой Лонгорией и Хайди Клум: Катя Сильченко поразила появлением на модном шоу

Вторник 30 сентября 2025 13:50
UA EN RU
Рядом с Евой Лонгорией и Хайди Клум: Катя Сильченко поразила появлением на модном шоу Катя Сильченко и звезда "Эмили в Париже" Филиппин Леруа-Болье (фото: instagram.com/katyasilchenko)
Автор: Катерина Собкова

Украинская дизайнер, владелица бренда the COAT Катя Сильченко вышла на подиум вместе с мировыми знаменитостями в рамках Парижской недели моды.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Катя Сильченко вышла на подиум в Париже

Парижская неделя моды стартовала вчера, 29 сентября, с масштабного шоу от бренда L'Orеal Paris под лозунгом "Liberty. Equality. Sisterhood. Because You're Worth It" (Свобода. Равенство. Сестринство. Потому что ты этого достойна).

Мероприятие состоялось под открытым небом в самом центре Парижа - во внутреннем дворике возле исторической гостиницы Hоtel de Ville.

Подиум в этот вечер собрал целую плеяду мировых знаменитостей и амбассадоров бренда - среди них были Джейн Фонда, Хелен Миррен, Ева Лонгория, Кендалл Дженнер, Кара Делевинь, Хайди Клум, Энди Макдауэлл, Виола Дэвис, Филиппин Леруа-Болье и многие другие.

Украину на показе представила дизайнер Катя Сильченко - официальный амбассадор L’Orеal Paris в Украине.

Какой образ выбрала Сильченко

Она появилась на подиуме в роскошном мини-платье белоснежного оттенка с акцентом в виде большого банта, уверенно шагая рядом с мировыми звездами.

Дополнить стильный "лук" Сильченко решила открытыми босоножками серебристого цвета на высоких каблуках, распущенными волосами и естественным макияжем.

Рядом с Евой Лонгорией и Хайди Клум: Катя Сильченко поразила появлением на модном шоуКатя Сильченко и актриса Филиппин Леруа-Болье (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Кроме того, Сильченко опубликовала несколько фото и видео с мероприятия.

"Такие себе самые обычные посиделки с девчонками. Семки поесть, по душам поговорить, о бывших вспомнить, друг друга поддержать", - с юмором подписала она фото в компании звезд, которые брали участие в показе.

На фото рядом с ней запечатлены Виола Дэвис, Кара Делевинь, Джиллиан Андерсон, Гелен Миррен, Ашвария Рай, Хайди Клум и многие другие звезды.

Рядом с Евой Лонгорией и Хайди Клум: Катя Сильченко поразила появлением на модном шоуКатя Сильченко и мировые знаменитости (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Как отреагировали в сети

Фолловеры дизайнера, среди которых много украинских селебрити, тут же принялись комментировать фото и видео:

  • "Вау! Какая роскошная компания! Хочется больше, еще больше впечатлений. Теперь мы будем теми подружками, что не пошли на вечеринку, но нам интересно все, что там было!" - написала телеведущая Валентина Хамайко
  • "Невероятная моя Катя. Горжусь тобой", - отметила дизайнер Валерия Гузема
  • "Катюша, гордимся тобой", - написала певица Надя Дорофеева
  • "Невероятная компания и невероятная ты", - отметила Кристина Решетник
  • "Очень круто", - написала певица Джамала.

Кто такая Катя Сильченко

Сильченко - украинская дизайнер, основательница бренда женской одежды the COAT by Katya Silchenko, созданной в 2014 году.

Она также является амбассадором L'Orеal Paris в Украине и первой украинкой, которая приняла участие в показе L'Oreal Paris Le Défilé на Неделе моды в Париже (2019).

До карьеры в моде Екатерина добилась успехов в спорте - она мастер спорта и чемпионка Украины по бальным танцам, финалистка престижного международного турнира Blackpool в Великобритании.

В 2014 году Сильченко вышла замуж за бизнесмена Камо Багдасаряна, с которым воспитывала дочь Сати. Пара развелась в 2020-м.

В 2022 году дизайнер подтвердила отношения с ивент-менеджером Сергеем Неклевой. В ноябре того же года они объявили о помолвке.

Весной 2025 года пара официально зарегистрировала брак, а во время показа новой коллекции COAT на ВДНГ 8 сентября 2025 года Катя сказала любимому "да" прямо на подиуме.

Звезды шоу-бизнеса Дизайнеры
