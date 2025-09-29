ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Тіна Кароль показала, з чим носити уггі з відкритою п’яткою: стильно і небанально

Понеділок 29 вересня 2025 07:16
UA EN RU
Тіна Кароль показала, з чим носити уггі з відкритою п’яткою: стильно і небанально Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Хутряні сабо або ж уггі з відкритою п'яткою - цікаве та ефектне взуття, яке не виходить з трендів вже декілька років. І співачка Тіна Кароль показала, як вдало стилізувати таку модель, аби бути в центрі уваги.

З цим носити уггі з відкритою п'яткою та як це робить зірка, розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Як Кароль носить хутряні сабо

Для вечірньої прогулянки біля води Тіна поєднала карамельні хутряні мюлі на масивній підошві з білими шкарпетками, чорним комбінезоном і довгим сірим пальтом у чоловічому стилі.

Тіна Кароль показала, з чим носити уггі з відкритою п’яткою: стильно і небанально
Кароль вразила незвичайним образом (фото: instagram.com/tina_karol)

Контраст фактур (тепле штучне хутро взуття, щільний трикотаж і гладка тканина пальта) створює багатошаровий, але легкий образ. Завдяки нейтральним відтінкам акцент повністю на силуеті та незвичному взутті.

Такі сабо-уггі додають зросту завдяки платформі, але залишаються максимально комфортними. Їхня "домашня" м’якість у поєднанні з вуличним аутфітом виглядає сучасно й трохи зухвало.

Тіна Кароль показала, з чим носити уггі з відкритою п’яткою: стильно і небанально"Лук" Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

З чим ще можна носити уггі з відкритою п’яткою

  • З денімом: прямі джинси, фланелева сорочка й об’ємний пуховик - ідеальний міський кежуал
  • З легкими сукнями: шифонові або трикотажні міді, плюс грубі шкарпетки створюють трендовий контраст
  • З лосинами та oversize-светром: це стиль, який можна носити навіть у місті
  • З костюмами з трикотажу: комплект у бежевих чи молочних тонах робить образ максимально затишним.

З чим не варто носити хутряні сабо

Не варто поєднувати такі уггі з класичними діловими костюмами чи вечірніми сукнями, бо контраст буде надто різким. Також це взуття точно не найкраща пара для тонких капронових колготок. Все просто, адже модель розрахована на щільні фактури, які підкреслюють її об’єм.

Хутряні мюлі, уггі з відкритою п’яткою чи "теплі сабо" - як їх не назви, вони вже стали must-have для міжсезоння. І приклад Кароль доводить, що це взуття може бути не лише домашнім, а й ультрамодним акцентом у міському гардеробі.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль Краса Модні тренди Стиль життя Зірки шоу-бізнесу
Новини
Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко
Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко
Аналітика
Молдова на краю. Чи зупинить Санду проросійський реванш на виборах
Роман Коткореспондент РБК-Україна Молдова на краю. Чи зупинить Санду проросійський реванш на виборах